Загинула жінка: росіяни обстріляли поліцейських, які евакуювали мешканців Бахмута

Російські війська обстріляли групу правоохоронців, які вивозили жителів Бахмута у більш безпечне місце. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє ГУНП в Донецькій області.

“Правоохоронці отримали інформацію, що в Бахмуті потребує евакуації група місцевих жителів кількістю приблизно 20 осіб. Будівля, де вони укрилися, розташована у максимальній близькості до лінії фронту. Аби визволити людей, знадобилися значні сили та ресурси”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадян забирали військові на спецтранспорті та в обумовленій локації передавали їх поліцейським. З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося тільки 5 осіб, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідомо.