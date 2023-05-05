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  • Загинула жінка: росіяни обстріляли поліцейських, які евакуювали мешканців Бахмута

Загинула жінка: росіяни обстріляли поліцейських, які евакуювали мешканців Бахмута

Сьогодні 22:00
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Російські війська обстріляли групу правоохоронців, які вивозили жителів Бахмута у більш безпечне місце. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Новости Днепра про Загинула жінка: росіяни обстріляли поліцейських, які евакуювали мешканців Бахмута

Про це повідомляє ГУНП в Донецькій області.

“Правоохоронці отримали інформацію, що в Бахмуті потребує евакуації група місцевих жителів кількістю приблизно 20 осіб. Будівля, де вони укрилися, розташована у максимальній близькості до лінії фронту. Аби визволити людей, знадобилися значні сили та ресурси”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадян забирали військові на спецтранспорті та в обумовленій локації передавали їх поліцейським. З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося тільки 5 осіб, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідомо.

“Дорогою ворог накрив екіпажі вогнем. Літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждали. Попри нещадний обстріл, злагоджені дії учасників операції дозволили уникнути значних жертв”, – повідомили поліцейські.

Глава поліції Донецької області Руслан Осипенко подякував усім, хто був залучений до проведення заходів, і закликав евакуюватися мешканців Костянтинівки та Часового Яру, а також усіх населених пунктів, наближених до “гарячих точок”.

 

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Новости Днепра про Загинула жінка: росіяни обстріляли поліцейських, які евакуювали мешканців БахмутаУкраїнська Новости Днепра про Загинула жінка: росіяни обстріляли поліцейських, які евакуювали мешканців БахмутаРусский

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