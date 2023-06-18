Загинула 20-річна дівчина: вночі у Дніпрі сталася смертельна ДТП (ФОТО)

У суботу, 17 червня, у Дніпрі на Криворізькому шосе Чечелівського району сталася аварія. Там автомобіль марки Subaru Forester з'їхав у кювет і врізався в дерево.

Виклик про ДТП надійшов до Служби порятунку «101» о 22:12. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники попередньо встановили, що водій легковика не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив зіткнення в дерево. Щоб витягти з понівеченої автівки тіла водія та пасажирки, співробітникам ДСНС довелося зрізати дах транспортного засобу за допомогою гідравлічного інструменту.

Водія, 1994 року народження, з переломом нижніх кінцівок та черепно-мозковою травмою екстрено госпіталізували до лікарні міста. Також з переднього пасажирського сидіння було вилучено бездиханне тіло дівчини, 2003 року народження, та передано представникам Поліції.

Правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини смертельної ДТП.

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