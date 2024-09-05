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Загорілися дрова: у Кривому Розі палав приватний будинок

Сьогодні 09:45
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У Кривому Розі в приватному домоволодінні виникла пожежа.

Новости Днепра про Загорілися дрова: у Кривому Розі палав приватний будинок

Сьогодні, 5 вересня, о 4 ранку у Кривому Розі на вулиці Сухумській Довгинцівського району міста горів будинок.

Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку, пишуть в прес-центрі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області. 

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що пожежа сталася на території приватного домоволодіння: відбулося займання надвірної споруди та дрів. Вогонь встиг розповсюдитись на дах літньої кухні. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м.

О 07:40 займання було ліквідовано. 

На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. 

До робіт залучено 14 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі рятувальник, який був на вихідному, врятував чоловіка з пожежі.

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Новости Днепра про Загорілися дрова: у Кривому Розі палав приватний будинокУкраїнська Новости Днепра про Загорілися дрова: у Кривому Розі палав приватний будинокРусский

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