Загорілася квартира: на Дніпропетровщині літнє подружжя отруїлося продуктами горіння

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі, розташованій на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.
Літнє подружжя, 92-річний чоловік та 84-річна жінка, покинули задимлену оселю до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Їх оглянули працівники екстреної медичної допомоги. З попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння” постраждалих госпіталізували.
Займання локалізували о 14:22 та ліквідували о 14:42. Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті квартири на площі 3 кв. м.
До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік.
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