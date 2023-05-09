Загорілася квартира: на Дніпропетровщині літнє подружжя отруїлося продуктами горіння

Сьогодні, 9 травня, о 14:09 на лінію «101» повідомили про займання в одній із квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці 8 Березня у Жовтих Водах.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі, розташованій на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Літнє подружжя, 92-річний чоловік та 84-річна жінка, покинули задимлену оселю до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Їх оглянули працівники екстреної медичної допомоги. З попереднім діагнозом “отруєння продуктами горіння” постраждалих госпіталізували.

Займання локалізували о 14:22 та ліквідували о 14:42. Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті квартири на площі 3 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі у багатоповерхівці горіла квартира: загинула жінка, врятовано 17 чоловік.

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