Загальна мобілізація: в Дніпрі масово роздають повістки в людних місцях

У Києві повістки перехожим вручають у найбільш людних місцях: на вулицях, у торгових центрах, біля входу в місця громадського скупчення.
В Одесі місцеві жителі називають місця, в яких є найбільше шансів зустріти суворих чоловіків у камуфляжі, що роздають повістки усім перехожим чоловічої статі. Зокрема, є високі шанси на зустріч із представниками ТЦК на автостанції “Привоз” та на залізничному вокзалі. Крім того, повістку можна отримати в районі пляжу “Аркадія”, в Курортному провулку, на спуску на Трасу здоров’я, в мікрорайоні Таїрова та у великих торгових центрах.
В Дніпрі повістку можна отримати від будь-якого патруля. А їх зараз ходить по місту дуже багато. Військові патрулі зупиняють не лише перехожих, але й автомобілі, якщо бачать за кермом чоловіка призовного віку.
Крім того, представники військкоматів методично обходять багатоквартирні будинки, стукають у квартири, намагаючись виявити якнайбільше чоловіків для загальної мобілізації.
У такій ситуації не зайвим буде нагадати, за яких умов вручення повістки можна вважати законним.
Крім того, в Україні зараз проходить звірка ВПО. Формальний привід – провести верифікацію переселенців, аби знати приблизну цифру, скільки людей потребуватиме виплати державної допомоги. Неформальний – виявити “уклоністів”, які змінили місце проживання, але на стали на військовим облік за тимчасовим місцем перебування.
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