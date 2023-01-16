Загальна мобілізація: в Дніпрі масово роздають повістки в людних місцях

Чоловікам призовного віку масово роздають повістки у громадських місцях. Представники військкоматів навіть зупиняють автівки, щоби вручити повістки водіям.

У Києві повістки перехожим вручають у найбільш людних місцях: на вулицях, у торгових центрах, біля входу в місця громадського скупчення.

В Одесі місцеві жителі називають місця, в яких є найбільше шансів зустріти суворих чоловіків у камуфляжі, що роздають повістки усім перехожим чоловічої статі. Зокрема, є високі шанси на зустріч із представниками ТЦК на автостанції “Привоз” та на залізничному вокзалі. Крім того, повістку можна отримати в районі пляжу “Аркадія”, в Курортному провулку, на спуску на Трасу здоров’я, в мікрорайоні Таїрова та у великих торгових центрах.

В Дніпрі повістку можна отримати від будь-якого патруля. А їх зараз ходить по місту дуже багато. Військові патрулі зупиняють не лише перехожих, але й автомобілі, якщо бачать за кермом чоловіка призовного віку.

Крім того, представники військкоматів методично обходять багатоквартирні будинки, стукають у квартири, намагаючись виявити якнайбільше чоловіків для загальної мобілізації.

У такій ситуації не зайвим буде нагадати, за яких умов вручення повістки можна вважати законним.

Отже, право на вручення повісток мають такі категорії громадян:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

уповноважені особи ЗМС;

керівники підприємств/установ/організацій, у тому числі навчальних закладів;

фізичні особи-підприємці, які керують багатоквартирними будинками.

Повістка також повинна бути оформлена за всіма правилами. Зокрема, на ній мають бути:

підпис керівника територіального центру комплектування та соцпідтримки;

мокра печатка;

дата вручення;

адреса військового комісаріату;

час, коли треба туди з’явитися.

Крім того, в Україні зараз проходить звірка ВПО. Формальний привід – провести верифікацію переселенців, аби знати приблизну цифру, скільки людей потребуватиме виплати державної допомоги. Неформальний – виявити “уклоністів”, які змінили місце проживання, але на стали на військовим облік за тимчасовим місцем перебування.

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