Забив до смерті: на Дніпропетровщині сварка двох пенсіонерів закінчилася вбивством

Нападник завдав потерпілій численні удари по тілу. Внаслідок отриманих травм жінка померла на місці.

8 квітня в одному з приватних будинків Солонянського району між 65-річною власницею будинку та її 75-річним знайомим виникла сварка. У ході конфлікту чоловік завдав жінці численні удари по голові та тілу, після чого пішов з місця злочину. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Пізніше правоохоронці затримали зловмисника.

10 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство.

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