Забув де живе: у Дніпрі повернули додому 82-річного дідуся, який загубився

У Дніпрі пенсіонер загубився, бо забув де живе.

11 січня до патрульних зателефонували волонтери одного із благодійних фондів та розповіли, що до них прийшов дідусь, який не може піти додому, бо загубився.

Чоловік був легко одягнений та стверджував, що забув де живе. До приїзду патрульних волонтери дали 82-річному дідусеві теплий одяг.

Пенсіонер не міг точно повідомити поліцейським, де саме він проживає. Під час з’ясування даних його дружини, на спецлінію 102 надійшов виклик від неї.

Жінка вже шукала свого зниклого чоловіка. Інспектори зв’язалися з нею та дізналися її адресу. Дідуся доставили до місця проживання та передали вдячній дружині.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: