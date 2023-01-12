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  • Забув де живе: у Дніпрі повернули додому 82-річного дідуся, який загубився

Забув де живе: у Дніпрі повернули додому 82-річного дідуся, який загубився

Сьогодні 10:27
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У Дніпрі пенсіонер загубився, бо забув де живе.

Новости Днепра про Забув де живе: у Дніпрі повернули додому 82-річного дідуся, який загубився

11 січня до патрульних зателефонували волонтери одного із благодійних фондів та розповіли, що до них прийшов дідусь, який не може піти додому, бо загубився. 

Чоловік був легко одягнений та стверджував, що забув де живе. До приїзду патрульних волонтери дали 82-річному дідусеві теплий одяг. 

 Пенсіонер не міг точно повідомити поліцейським, де саме він проживає. Під час з’ясування даних його дружини, на спецлінію 102 надійшов виклик від неї.

Жінка вже шукала свого зниклого чоловіка. Інспектори зв’язалися з нею та дізналися її адресу. Дідуся доставили до місця проживання та передали вдячній дружині.

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Новости Днепра про Забув де живе: у Дніпрі повернули додому 82-річного дідуся, який загубивсяУкраїнська Новости Днепра про Забув де живе: у Дніпрі повернули додому 82-річного дідуся, який загубивсяРусский

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