Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заборона літер Z і V на автономерах: коментар МВС

Сьогодні 20:10
просмотров

Уряд заборонив замовляти і виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Про номерні знаки держреєстрації для електромобілів не йдеться.

Новости Днепра про Заборона літер Z і V на автономерах: коментар МВС

Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість «З», «С», «В», «Ф», – пояснили у ГСЦ.

Така заборона стосується і написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, зазначається у повідомленні. Підкреслюється, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Також у ГСЦ оприлюднили інфографіку щодо номерних знаків. Відповідно до неї, не можуть бути на номерних знаках написи типу «КУZВАС», «ZAПОБЕДУ», «ZAПРАVДУ», але дозволяються надписи типу «VICTORY», «ZORRO», «PIZZA».

Новости Днепра про Заборона літер Z і V на автономерах: коментар МВС

Зазначимо, індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу, він виготовляється за індивідуальним замовленням власника. Напис на ньому — унікальний і не може повторюватись. Тому, якщо бажаний номерний знак уже було замовлено і виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться придумати іншу комбінацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сервіс прокату велосипедів цікаво вирішив проблему з літерою Z (ФОТО). 

Читайте також:

Новости Днепра про Заборона літер Z і V на автономерах: коментар МВСУкраїнська Новости Днепра про Заборона літер Z і V на автономерах: коментар МВСРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі біля SOHO зібралися десятки військових та активістів: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:18
    У Дніпрі біля SOHO зібралися десятки військових та активістів: коментар поліції

    Нещодавно в закладі SOHO стався конфлікт між працівниками ТЦК та…

    14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:26
    14 небезпечних днів: календар магнітних бур на травень 2023

    У травні на українців очікує кілька геомагнітних сплесків.

    Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:44
    Їх вбила російська ракета: у Дніпрі попрощаються з 31-річною жінкою та її 2-річною донечкою

    Вічна пам'ять загиблим!

    Рятувальна операція в Умані завершена: 17 осіб врятовано, 2 жінки вважаються безвісти зниклими
    новини України
    Сьогодні 16:59
    Рятувальна операція в Умані завершена: 17 осіб врятовано, 2 жінки вважаються безвісти зниклими

    28 квітня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Умані.

    Наверх