Заборона літер Z і V на автономерах: коментар МВС

Уряд заборонив замовляти і виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Про номерні знаки держреєстрації для електромобілів не йдеться.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери «Z» та «V», використання яких в індивідуальному номерному знаку має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто використання цих літер окремо, а також у словах, написаних кирилицею замість «З», «С», «В», «Ф», – пояснили у ГСЦ.

Така заборона стосується і написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, зазначається у повідомленні. Підкреслюється, що на українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та збройних сил росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Також у ГСЦ оприлюднили інфографіку щодо номерних знаків. Відповідно до неї, не можуть бути на номерних знаках написи типу «КУZВАС», «ZAПОБЕДУ», «ZAПРАVДУ», але дозволяються надписи типу «VICTORY», «ZORRO», «PIZZA».

Зазначимо, індивідуальний номерний знак — це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу, він виготовляється за індивідуальним замовленням власника. Напис на ньому — унікальний і не може повторюватись. Тому, якщо бажаний номерний знак уже було замовлено і виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться придумати іншу комбінацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сервіс прокату велосипедів цікаво вирішив проблему з літерою Z (ФОТО).

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