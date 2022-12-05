Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

Сьогодні, 5 грудня, патрульні Кривого Рогу отримали виклик "Маленькі діти, без нагляду дорослих самі на вулиці".

Про це повідомляє пресова служба Патрульної поліції Кривого Рогу.

Інспектори оперативно прибули на вулицю Петра Калнишевського та виявили двох дівчат — 9 та 6 років.

Діти пояснили патрульним, що збиралися їхати до брата, але переплутали маршрутне таксі й заблукали.

Охоронці порядку запросили дітей до службового авто та передали працівникам ювенальної превенції для подальшої перевірки та встановлення усіх обставин цієї ситуації.

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