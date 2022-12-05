Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

Про це повідомляє пресова служба Патрульної поліції Кривого Рогу.
Інспектори оперативно прибули на вулицю Петра Калнишевського та виявили двох дівчат — 9 та 6 років.
Діти пояснили патрульним, що збиралися їхати до брата, але переплутали маршрутне таксі й заблукали.
Охоронці порядку запросили дітей до службового авто та передали працівникам ювенальної превенції для подальшої перевірки та встановлення усіх обставин цієї ситуації.
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