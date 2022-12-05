Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

Сьогодні 19:45
просмотров

Сьогодні, 5 грудня, патрульні Кривого Рогу отримали виклик "Маленькі діти, без нагляду дорослих самі на вулиці".
Новости Днепра про Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчаток

 

Про це повідомляє пресова служба Патрульної поліції Кривого Рогу.

Інспектори оперативно прибули на вулицю Петра Калнишевського та виявили двох дівчат — 9 та 6 років.

Діти пояснили патрульним, що збиралися їхати до брата, але переплутали маршрутне таксі й заблукали.

Охоронці порядку запросили дітей до службового авто та передали працівникам ювенальної превенції для подальшої перевірки та встановлення усіх обставин цієї ситуації.

Читайте також:

Новости Днепра про Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчатокУкраїнська Новости Днепра про Заблукали в місті: криворізькі патрульні врятували маленьких дівчатокРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Поїзди до 6 країн: які залізничні маршрути з України діють у грудні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Поїзди до 6 країн: які залізничні маршрути з України діють у грудні

    Міжнародне сполучення залізницею активно розвивається. Зараз потягами можна дістатися 6…

    Як сьогодні виглядає перший «кінотеатр» Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:22
    Як сьогодні виглядає перший «кінотеатр» Дніпра (ФОТО)

    У Дніпрі є маса кінотеатрів, але розташовані всі вони переважно…

    Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі у вівторок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі у вівторок

    Важлива інформація!

    Повітряне командування «Схід» збило 15 російських ракет, — голова Дніпропетровської ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    Повітряне командування «Схід» збило 15 російських ракет, — голова Дніпропетровської ОВА

    Наші військові збили 15 ракет.

    Наверх