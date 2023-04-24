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  • За тиждень понад 50: у Дніпрі “пачками” вилучають підроблені посвідчення

За тиждень понад 50: у Дніпрі “пачками” вилучають підроблені посвідчення

Сьогодні 14:46
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У Дніпрі ловлять фейкових пільговиків.

Новости Днепра про За тиждень понад 50: у Дніпрі

Як повідомили в департаменті транспорту ДМР, у місті триває місячник виявлення підроблених посвідчень пільговиків. Тільки за минулий тиждень в автобусах та тролейбусах піймали понад півсотні людей, які намагалися безкоштовно проїхатися, показавши фейкові документи. 

Усього вилучили 53 посвідчення, які були або підроблені, або вже недійсні. 

У департаменті нагадали, що підробка документів карається штрафом до 17 тисяч гривень, а у деяких випадках і позбавленням волі. Про усі випадки повідомляють поліцію. За недійсне або прострочене посвідчення теж є штраф в розмірі 300 гривень.

Крім цього, у департаменті проводять вибірковий контроль за перевезенням пільговиків за допомогою камер у салонах автобусів:

  • № 62 – один з автобусів середньої місткості протягом 20 квітня перевіз 115 пільговиків;
  • № 73 – один з автобусів середньої місткості протягом 17 квітня перевіз 110 пільговиків;
  • № 87Б – один з автобусів середньої місткості протягом 20 квітня перевіз 92 пільговика;
  • № 124А – один з автобусів великої місткості протягом 21 квітня перевіз 118 пільговиків;
  • № 146Б – один з автобусів великої місткості протягом 17 квітня перевіз 264 пільговика.

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Новости Днепра про За тиждень понад 50: у Дніпрі Українська

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