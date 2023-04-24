За тиждень понад 50: у Дніпрі “пачками” вилучають підроблені посвідчення

Як повідомили в департаменті транспорту ДМР, у місті триває місячник виявлення підроблених посвідчень пільговиків. Тільки за минулий тиждень в автобусах та тролейбусах піймали понад півсотні людей, які намагалися безкоштовно проїхатися, показавши фейкові документи.
Усього вилучили 53 посвідчення, які були або підроблені, або вже недійсні.
У департаменті нагадали, що підробка документів карається штрафом до 17 тисяч гривень, а у деяких випадках і позбавленням волі. Про усі випадки повідомляють поліцію. За недійсне або прострочене посвідчення теж є штраф в розмірі 300 гривень.
Крім цього, у департаменті проводять вибірковий контроль за перевезенням пільговиків за допомогою камер у салонах автобусів:
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