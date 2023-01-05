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Багато щастя: за рік на Дніпропетровщині народилася рекордна кількість двійні та трійні

Сьогодні 06:45
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У 2022 роцi в нашій області з’явилися на світ 16053 дитини. Хлопчиків трохи більше, аніж дівчаток.

Новости Днепра про Багато щастя: за рік на Дніпропетровщині народилася рекордна кількість двійні та трійні

Радісну статистику повідомляє департамент охорони здоров’я ДніпроОВА. Зазначається, що майже 13,5 тис немовлят народилося саме з початку війни. З них – 7065 хлопчиків та 6393 дівчинки.

Щедрим рік видався на двійні. На Дніпропетровщині їх народилося 48. А дві пари стали батьками трійні.

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Новости Днепра про Багато щастя: за рік на Дніпропетровщині народилася рекордна кількість двійні та трійніУкраїнська Новости Днепра про Багато щастя: за рік на Дніпропетровщині народилася рекордна кількість двійні та трійніРусский

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