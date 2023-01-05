Багато щастя: за рік на Дніпропетровщині народилася рекордна кількість двійні та трійні

Радісну статистику повідомляє департамент охорони здоров’я ДніпроОВА. Зазначається, що майже 13,5 тис немовлят народилося саме з початку війни. З них – 7065 хлопчиків та 6393 дівчинки.
Щедрим рік видався на двійні. На Дніпропетровщині їх народилося 48. А дві пари стали батьками трійні.
Читайте також:
Автор:
У Новомосковську за спиці взялися прості мешканці міста.
У Дніпропетровській області підтримують людей, які потребують постійної сторонньої допомоги.
У Марганці перейменували 99 вулиць і провулків. Тепер тут є…
Правоохоронці під час обшуку виявили та вилучили 4 кг подрібненого…