Багато щастя: за рік на Дніпропетровщині народилася рекордна кількість двійні та трійні

У 2022 роцi в нашій області з’явилися на світ 16053 дитини. Хлопчиків трохи більше, аніж дівчаток.

Радісну статистику повідомляє департамент охорони здоров’я ДніпроОВА. Зазначається, що майже 13,5 тис немовлят народилося саме з початку війни. З них – 7065 хлопчиків та 6393 дівчинки.

Щедрим рік видався на двійні. На Дніпропетровщині їх народилося 48. А дві пари стали батьками трійні.

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