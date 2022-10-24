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  • За півгодини військові приземлили два російських КА-52 на півдні України

За півгодини військові приземлили два російських КА-52 на півдні України

Сьогодні 16:50
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Українські військові на Півдні ліквідували два КА-52 росіян.

Новости Днепра про За півгодини військові приземлили два російських КА-52 на півдні України

За півгодини на Херсонщині збито два російські ударні вертольоти Ка-52. Про повідомили Повітряні сили ЗСУ

24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування “Південь” Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52″, – уточнили військові.

Новости Днепра про За півгодини військові приземлили два російських КА-52 на півдні України

Зазначимо, КА52 ударний бойовий вертоліт армії РФ. Росіяни прозвали його Алігатор та дуже ним пишаються. Вартість одного гелікоптера – 16 мільйонів доларів.

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Новости Днепра про За півгодини військові приземлили два російських КА-52 на півдні УкраїниУкраїнська Новости Днепра про За півгодини військові приземлили два російських КА-52 на півдні УкраїниРусский

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