За півгодини військові приземлили два російських КА-52 на півдні України

Українські військові на Півдні ліквідували два КА-52 росіян.

За півгодини на Херсонщині збито два російські ударні вертольоти Ка-52. Про повідомили Повітряні сили ЗСУ

24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування “Південь” Повітряних Сил збито два ударних вертольоти Ка-52″, – уточнили військові.

Зазначимо, КА52 ударний бойовий вертоліт армії РФ. Росіяни прозвали його Алігатор та дуже ним пишаються. Вартість одного гелікоптера – 16 мільйонів доларів.

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