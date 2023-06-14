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За мир в своїй країні боєць з Дніпропетровщини віддав найцінніше – життя

Сьогодні 06:45
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Дніпропетровщина знову втратила героя.

Новости Днепра про За мир в своїй країні боєць з Дніпропетровщини віддав найцінніше – життя

У боях за Україну загинув головний сержант-командир Бебко Владислав. Військовий загинув при виконанні обов’язків 9 червня 2023 року біля с. Стельмахівка Луганської області. Про це повідомляє на фейсбук-сторінці «Обухівська селищна рада».

Вірний син України, мужній, хоробрий захисник з честю і до останнього подиху виконував свої військові зобов’язання. За мир в своїй країні Владислав Бебко віддав найцінніше – власне життя.

«На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, але ми обіцяємо пам’ятати всіх, хто потрапив до Небесного війська», – йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять та слава Герою.

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