За графіком чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло

Тому графіки діють, їх можна знайти тут.
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області, що надала НЕК “Укренерго”, дозволяють проводити відключення в стабілізаційних графіках. Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитися з графіком можна тут. Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили в ДТЕК.
Якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія, перевіряйте графік ймовірних відключень тут.
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