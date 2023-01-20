За графіком чи ні: як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло

Сьогодні, 20 січня, у Дніпрі та області введено стабілізаційні відключення світла.

Тому графіки діють, їх можна знайти тут.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області, що надала НЕК “Укренерго”, дозволяють проводити відключення в стабілізаційних графіках. Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитися з графіком можна тут. Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили в ДТЕК.

Якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія, перевіряйте графік ймовірних відключень тут.

Читайте також:

Українська

Автор: