За дві доби вогонь знищив більше 100 га екосистем Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

Вогонь продовжує нищити екосистеми Дніпропетровщини.

За даними ДСНС, 22 липня було ліквідовано 81 пожежу на відкритих територіях. Загальна площа знищених екосистем склала понад 72 гектари. Рятувальники загасили 66 займань сухої рослинності, 11 пожеж де осередком було сміття, 2 загорання сільгоспугідь та 2 лісові пожежі.

Минулої доби, 23 липня, надзвичайники ліквідували 41 займання. Загальна площа склала понад 34 га.

За минулу добу вогнеборцями було ліквідовано 35 займань сухої рослинності та 6 пожеж, де осередком було сміття.

Загалом за дві доби внаслідок пожеж на відкритих територіях Дніпропетровщини було знищено більше сотні гектарів екосистем.

За даними Дніпропетровського РЦГМ, у регіоні зберігається надзвичайний (V) рівень небезпеки.

За попередньою інформацією, надзвичайна пожежна небезпека збережеться до 29 липня. У разі, якщо спека зберігатиметься у регіоні ще тривалий час, можливе подовження пожежнонебезпечного періоду.

Нагадаємо, рівень пожежної небезпеки у регіонах визначається за допомогою моніторингу погодних умов, які впливають на ризики виникнення пожежі, наприклад: високі температури, сухість, сильний вітер тощо. Такі фактори створюють сприятливі умови для виникнення та поширення пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.

Надзвичайники звертаються до населення із проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на природі:

не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;

не спалювати суху рослинність або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву;

не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

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