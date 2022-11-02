За добу ЗСУ ліквідували 800 окупантів, 16 танків та 24 ББМ: втрати ворога на 2 листопада

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 800 окупантів. Усього ж від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну знищено приблизно 73 270 загарбників.
Крім того, росіяни втратили багато техніки: 2714 танків, 5525 ББМ, 1733 артсистеми, 277 літаків, 1438 БПЛА та багато чого ще.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.11 орієнтовно склали:
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.
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