За добу ЗСУ ліквідували 800 окупантів, 16 танків та 24 ББМ: втрати ворога на 2 листопада

Слава Україні! Слава ЗСУ!

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 800 окупантів. Усього ж від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну знищено приблизно 73 270 загарбників.

Крім того, росіяни втратили багато техніки: 2714 танків, 5525 ББМ, 1733 артсистеми, 277 літаків, 1438 БПЛА та багато чого ще.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 73270 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2714 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24),

артилерійських систем – 1733 (+3),

РСЗВ – 387 (+4),

засоби ППО ‒ 198 (+1),

літаків – 277 (+1),

гелікоптерів – 258 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),

крилаті ракети ‒ 397 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10),

спеціальна техніка ‒ 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.

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