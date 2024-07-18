За добу вогонь знищив 67 га екосистем Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

На Дніпропетровщині триває надзвичайний (V) рівень пожежної небезпеки.

У зв’язку із сухою та спекотною погодою в Дніпропетровській області станом на 18 липня зберігається надзвичайний пожежнонебезпечний період.

Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

За попередньою інформацією, надзвичайна пожежна небезпека збережеться до 22 липня, є підстави вважати, що вона може тривати довше. У разі, якщо високі температури зберігатимуться у регіоні ще тривалий час, можливе подовження пожежнонебезпечного періоду.

Нагадаємо, рівень пожежної небезпеки у регіонах визначається за допомогою моніторингу погодних умов, які впливають на ризики виникнення пожежі, наприклад: високі температури, сухість, сильний вітер тощо. Такі фактори створюють сприятливі умови для виникнення та поширення пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.

У Дніпропетровській області надзвичайники продовжують ліквідувати масштабні пожежі, виникнення яких провокує спека та недотримання правил пожежної небезпеки. Минулої доби, 17 липня, було ліквідовано 75 пожеж в екосистемах регіону.

Вогнеборці ліквідували 1 лісову пожежу, 3 пожежі на сільгоспугіддях, 67 займань сухої рослинності та 4 пожежі, де осередком було сміття на відкритій території.

Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 67 гектарів.

Вогнеборці закликають дотримуватися правил безпеки у поводженні з відкритих вогнем:

не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;

не спалювати суху рослинність або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву;

не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Пам’ятайте, що пожежі легше запобігти, ніж боротися з її наслідками! – написали в публікації ДСНС.

Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.

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