За добу вогонь знищив 67 га екосистем Дніпропетровщини: зберігається V рівень небезпеки

У зв’язку із сухою та спекотною погодою в Дніпропетровській області станом на 18 липня зберігається надзвичайний пожежнонебезпечний період.
Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
За попередньою інформацією, надзвичайна пожежна небезпека збережеться до 22 липня, є підстави вважати, що вона може тривати довше. У разі, якщо високі температури зберігатимуться у регіоні ще тривалий час, можливе подовження пожежнонебезпечного періоду.
Нагадаємо, рівень пожежної небезпеки у регіонах визначається за допомогою моніторингу погодних умов, які впливають на ризики виникнення пожежі, наприклад: високі температури, сухість, сильний вітер тощо. Такі фактори створюють сприятливі умови для виникнення та поширення пожеж в екосистемі за наявності навіть невеликих джерел займання.
У Дніпропетровській області надзвичайники продовжують ліквідувати масштабні пожежі, виникнення яких провокує спека та недотримання правил пожежної небезпеки. Минулої доби, 17 липня, було ліквідовано 75 пожеж в екосистемах регіону.
Вогнеборці ліквідували 1 лісову пожежу, 3 пожежі на сільгоспугіддях, 67 займань сухої рослинності та 4 пожежі, де осередком було сміття на відкритій території.
Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 67 гектарів.
Вогнеборці закликають дотримуватися правил безпеки у поводженні з відкритих вогнем:
Пам’ятайте, що пожежі легше запобігти, ніж боротися з її наслідками! – написали в публікації ДСНС.
Не забувайте, особи, які винні у виникненні пожежі в екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність.
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