За добу мінус 15 БПЛА, 20 крилатих ракет, 270 росіян та 11 артсистем: втрати ворога на 12 жовтня

Станом на 12 жовтня російська армія втратила у війні проти України 63 380 солдатів. Тільки за минулу добу на концерт Кобзона відправилися 270 загарбників.

Крім того, окупанти втратили багато техніки: 2505 танків, 5181 ББМ, 1507 артсистем, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 1129 безпілотників тощо.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.10 орієнтовно склали:

особового складу – 63380 (+270),

танків ‒ 2505 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19),

артилерійських систем – 1507 (+11),

РСЗВ – 355 (+2),

засоби ППО ‒ 182 (+1),

літаків – 268 (+0),

гелікоптерів – 235 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),

крилаті ракети ‒ 315 (+20),

кораблі /катери ‒ 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11),

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – зазначили в Генштабі.

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