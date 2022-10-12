За добу мінус 15 БПЛА, 20 крилатих ракет, 270 росіян та 11 артсистем: втрати ворога на 12 жовтня

Станом на 12 жовтня російська армія втратила у війні проти України 63 380 солдатів. Тільки за минулу добу на концерт Кобзона відправилися 270 загарбників.
Крім того, окупанти втратили багато техніки: 2505 танків, 5181 ББМ, 1507 артсистем, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 1129 безпілотників тощо.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.10 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках, – зазначили в Генштабі.
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