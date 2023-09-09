За день ворог 4 рази обстрілював Нікопольський район – Лукашук

Російські війська 4 рази атакували Нікопольський район за день.

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

Били з артилерії та безпілотників по самому Нікополю та Марганецькій громаді району, – заявив голова ДОР.

Від атаки постраждало місцеве комунальне підприємство.

Також сьогодні ми писали про те, що ворог обстрілював Нікополь і вночі.

В інших громадах Дніпропетровської області вдень було спокійно.

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