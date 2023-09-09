Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

За день ворог 4 рази обстрілював Нікопольський район – Лукашук

Сьогодні 18:56
просмотров

Російські війська 4 рази атакували Нікопольський район за день.

Новости Днепра про За день ворог 4 рази обстрілював Нікопольський район - Лукашук

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.

Били з артилерії та безпілотників по самому Нікополю та Марганецькій громаді району, – заявив голова ДОР.

Від атаки постраждало місцеве комунальне підприємство.

Також сьогодні ми писали про те, що ворог обстрілював Нікополь і вночі.

В інших громадах Дніпропетровської області вдень було спокійно.

Читайте також:

Новости Днепра про За день ворог 4 рази обстрілював Нікопольський район - ЛукашукУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині вщент вигорів автомобіль водійки внаслідок ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 17:50
На Дніпропетровщині вщент вигорів автомобіль водійки внаслідок ДТП

Вночі поблизу селища міського типу Божедарівка Кам’янського району сталося ДТП,…

Кривий Ріг частково залишився без газопостачання через вибухи
Новини Дніпра
Сьогодні 16:45
Кривий Ріг частково залишився без газопостачання через вибухи

У Кривому Розі великі проблеми із газопостачанням через ракетний обстріл.

У Дніпрі трагічно загинув музикант філармонії
Новини Дніпра
Сьогодні 15:28
У Дніпрі трагічно загинув музикант філармонії

У Дніпрі жорстоко вбили музиканта місцевої філармонії Олександра Петрова.

У Дніпрі в парку влаштували пінну вечірку (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:12
У Дніпрі в парку влаштували пінну вечірку (ВІДЕО)

У Дніпрі на ярмарці влаштували пінну вечірку.

Наверх