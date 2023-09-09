За день ворог 4 рази обстрілював Нікопольський район – Лукашук

Про це повідомляє голова ДОР Микола Лукашук.
Били з артилерії та безпілотників по самому Нікополю та Марганецькій громаді району, – заявив голова ДОР.
Від атаки постраждало місцеве комунальне підприємство.
Також сьогодні ми писали про те, що ворог обстрілював Нікополь і вночі.
В інших громадах Дніпропетровської області вдень було спокійно.
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