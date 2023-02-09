За антивоєнну позицію: відому акторку з Дніпра вигнали з театру в РФ, де вона пропрацювала 50 років

Відому російську акторку, яка народилася в Дніпрі, звільнили з театру в Москві за антивоєнну позицію.

Про це пише росЗМІ “СтарХіт” з посиланням на слова акторки.

Керівництво московського “Соврємєнніка”, де Ахеджакова пропрацювала понад 50 років, прибрало акторку зі всіх вистав. Таке рішення вони пояснили тим, що хтось пише листи до театру, з вимогою звільнити зірку.

Ахеджакова бачила наказ керівника та новий розклад постановок.

Директор попередив, що більше мене в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи. Департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали із репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна, – прокоментувала цю інформацію Ахеджакова.

Зазначимо, що Ахеджакова досить різко для Росії висловлювалася про війну в Україні та критикувала багато подій, які відбувалися в РФ. Проте їхати з країни акторка не поспішала.

Ахеджакова каже, що рішення про її звільнення могли ухвалити “зверху”, тому тепер шлях на сцену їй закритий.

Кому я потрібна? Я була все життя актрисою “Современника”. Та й пропозиції не надійдуть. Це ж департамент культури Москви, – поскаржилася акторка.

Лія Ахеджакова народилася в тодішньому Дніпропетровську, але майже все своє життя прожила на Росії. У 1956 року вона вступила до інституту кольорових металів в Москві, але через півтора року перевелася до театрального. У театрі “Соврємєннік” вона працювала з 1977 року.

Ахеджакова дійсно неодноразово висловлювалась на підтримку України. Раніше вона називала себе “терористкою”, бо вважала Крим українським, а навесні 2022 закликала зупинити війну та казала “розтулити” рота своїм колегам.