За 2 метри від голови: уламок збитої ракети майже влучив у дівчину

Уламок збитої ракети над Дніпром ледве не вбив дівчину.

Сьогодні, 11 червня, над Дніпром збили дві ракети. Уламок збитого ворожого заліза майже влучив у дівчину.

Про це вона повідомила у місцеві телеграм-канали.

Дівчина написала, що уламок прилетів за два метри від голови.

“Дякую, що 2 метри в сторону від голови”, – написала дівчина та показала уламок від ракети.

Нагадаємо, вдень 11 червня, жителі Дніпра повідомляли про звуки вибухів. Після цього в небі нібито бачили дим. Як повідомили в Повітряному командуванні Схід, збили 2 керовані авіаційні ракети противника у Дніпропетровській області, ймовірно Х-59/69. Очільник облради Микола Лукашук уточнив, що ракети збили над Дніпровським районом. Інформації про руйнування чи потерпілих поки що не надходило.

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