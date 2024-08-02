З’явився новий розворот: сталися важливі зміни в русі транспорту в центрі Дніпра

У центрі Дніпра змінили схему організації руху, повідомили в міськраді.
Відтепер водії, рухаючись проспектом Дмитра Яворницького у напрямку Історичного музею, на перехресті з вул. Короленка зможуть робити розворот наліво з лівої смуги.
Тобто буде можливість зробити розворот на 180 градусів на проспекті. Це робиться, аби трішки розвантажити шлях автівок середмістям. Звертаю увагу водіїв – рух прямо по лівій смузі на цьому перехресті буде заборонено. Для цього комунальники вже нанесли відповідну дорожню розмітку та встановили нові дорожні знаки. Під час робіт рух авто не перекривали. Надалі також облаштуємо тут делінеатори, аби водії не порушували, — зазначив Михайло Солярчин, начальник виробничого відділу КП «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради.
Зміни вже діють і водії випробували новий розворот.
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