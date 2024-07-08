Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

З’явилися перші фото з місця удару по Дніпру та Кривому Рогу

Сьогодні 12:19
просмотров

У прокуратурі оприлюднили фото з місця ракетних ударів у Дніпрі та Кривому Розі.

Новости Днепра про З'явилися перші фото з місця удару по Дніпру та Кривому Рогу

За даними прокуратури на Дніпропетровщині 10 загиблих та 32 постраждалих через ранкову ракетну атаку 8 липня.

У Кривому Розі загинули 10 мешканців. Поранено 31 людину. Пошкоджень зазнало промислове підприємство. У Дніпрі поки що відомо про одного постраждалого. Пошкоджено багатоповерховий будинок, підприємство, СТО.

На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Новости Днепра про З'явилися перші фото з місця удару по Дніпру та Кривому Рогу

Новости Днепра про З'явилися перші фото з місця удару по Дніпру та Кривому Рогу

Удари по Дніпру та області – що відомо?

Нагадаємо, у Кривому Розі ворог вдарив по підприємству. Там виникла пожежа. Попередньо, загинуло 10 людей і понад 30 постраждали. Пожежа сталася і у Криворізькому районі. Всі деталі ще уточнюються. На місці обстрілів працюють всі аварійні служби.

У Дніпрі також є руйнування. 

За словами голови облради Миколи Лукашука, окупанти вдарили по цивільних людям у Кривому Розі, коли вони були на роботі.

Читайте також:

Новости Днепра про З'явилися перші фото з місця удару по Дніпру та Кривому РогуУкраїнська Новости Днепра про З'явилися перші фото з місця удару по Дніпру та Кривому РогуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівка та автомобілі (фото)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У Дніпрі внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівка та автомобілі (фото)

    У Дніпрі внаслідок ворожої атаки 8 липня пошкоджено житловий будинок.

    У Дніпрі внаслідок обстрілу є постраждалі: подробиці від ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    У Дніпрі внаслідок обстрілу є постраждалі: подробиці від ОВА

    Сьогодні, 8 липня, окупанти атакували Дніпро та Кривий Ріг. Є…

    У Кривому Розі 10 загиблих через масований ракетний обстріл
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    У Кривому Розі 10 загиблих через масований ракетний обстріл

    У Кривому Розі через ранкову ракетну атаку 8 липня є…

    “Житловий будинок та СТО, це як?”: мер Дніпра про ракетну атаку на місто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    “Житловий будинок та СТО, це як?”: мер Дніпра про ракетну атаку на місто

    Гучний ранок у Дніпрі.

    Наверх