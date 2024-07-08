З’явилися перші фото з місця удару по Дніпру та Кривому Рогу

У прокуратурі оприлюднили фото з місця ракетних ударів у Дніпрі та Кривому Розі.

За даними прокуратури на Дніпропетровщині 10 загиблих та 32 постраждалих через ранкову ракетну атаку 8 липня.

У Кривому Розі загинули 10 мешканців. Поранено 31 людину. Пошкоджень зазнало промислове підприємство. У Дніпрі поки що відомо про одного постраждалого. Пошкоджено багатоповерховий будинок, підприємство, СТО.

На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Удари по Дніпру та області – що відомо?

Нагадаємо, у Кривому Розі ворог вдарив по підприємству. Там виникла пожежа. Попередньо, загинуло 10 людей і понад 30 постраждали. Пожежа сталася і у Криворізькому районі. Всі деталі ще уточнюються. На місці обстрілів працюють всі аварійні служби.

У Дніпрі також є руйнування.

За словами голови облради Миколи Лукашука, окупанти вдарили по цивільних людям у Кривому Розі, коли вони були на роботі.

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