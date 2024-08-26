З’явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

ДСНС оприлюднила перші кадри з місця ракетної атаки на Дніпропетровщині.

Зранку 26 серпня у Дніпрі та області чули вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що під ракетною атакою опинилися два райони – Дніпровський та Криворізький.

У Дніпровському районі внаслідок масованої атаки одна людина загинула, ще одну вдалося врятувати, повідомили в ДСНС та оприлюднили фото з місця події.

Влучання сталося по дачному кооперативу. Зруйновано 2 дачні будинки, пошкоджено 4 будинки та господарча споруда. Також сталася пожежа. Горів дачний будинок та трава на площі 50 кв.м.

Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Також врятовано ще одного чоловіка, який знаходився під завалом. Його дістали рятувальники та передали медикам. Про стан постраждалого нічого невідомо.

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