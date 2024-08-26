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  • З’явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

З’явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

Сьогодні 11:16
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ДСНС оприлюднила перші кадри з місця ракетної атаки на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про З'явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

Зранку 26 серпня у Дніпрі та області чули вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що під ракетною атакою опинилися два райони – Дніпровський та Криворізький. 

У Дніпровському районі внаслідок масованої атаки одна людина загинула, ще одну вдалося врятувати, повідомили в ДСНС та оприлюднили фото з місця події. 

Влучання сталося по дачному кооперативу. Зруйновано 2 дачні будинки, пошкоджено 4 будинки та господарча споруда. Також сталася пожежа. Горів дачний будинок та трава на площі 50 кв.м.

Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Також врятовано ще одного чоловіка, який знаходився під завалом. Його дістали рятувальники та передали медикам. Про стан постраждалого нічого невідомо. 

Новости Днепра про З'явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

Новости Днепра про З'явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

Новости Днепра про З'явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

Новости Днепра про З'явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловік

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Новости Днепра про З'явилися фото наслідків ракетної атаки на дачі в Дніпровському районі, де загинув чоловікУкраїнська

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