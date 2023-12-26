З’явилися деталі затримання водія у Дніпрі, який збив на “зебрі” та кинув помирати жінку

Водій залишив жінку помирати на зупинці.

Опівночі 26 грудня на вулиці Титова водій Renault збив 45-річну жінку та втік. Стало відомо, як вдалося затримати зловмисника.

Як повідомили у патрульній поліції, повідомлення про ДТП на вулиці Титова надійшло опівночі. Разом з патрульними на місце інциденту приїхала і “швидка”, медики якої ушпиталили потерпілу 45-річну жінку до найближчої лікарні.

У постраждалої численні забої та ушкодження кінцівок.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Renault збив 45-річну жінку на пішоходному переході, відтягнув її на узбіччя і поїхав геть. Слідчі переглянули записи з камер відеоспостереження та з’ясували напрямок, куди міг поїхати водій.

Згодом вдалося встановити особу водія та його місце проживання. Патрульні прибули туди і виявили у дворі автомобіль Renault зі слідами ДТП. Поліцейські поспілкувалися з водієм. Той пояснив, що злякався, тому і поїхав з місця. Усі обставити події з’ясовуватиме слідчий.

Нагадаємо, раніше ми публікували відео моменту моторошної ДТП.

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