З’явилися деталі спецоперації у Дніпрі, де ловили людей, які кинули гранату в зупинку (ВІДЕО)

У Дніпрі провели поліцейську спецоперацію.

13 листопада на вулиці Белелюбського помітили багато правоохоронців та спецпризначенців. Пізніше в поліції повідомили, що проходить затримання.

Як інформує пресслужба поліції, це була спецоперація під час якої піймали двох братів, що кинули гранату в містянина. Вибух чули близько 14 години на проспекті Свободи.

Очевидці правоохоронцям повідомили, що невідомі на Lexus кинули гранату в бік чоловіка, який стояв на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Після чого у місті почалась спецоперація за участь спецпризначенців КОРД. Патрульна поліція виявила порушників та почала погоню. Тікаючи від правоохоронців, чоловіки кинули ще одну гранату, яка на щастя не вибухнула. А через декілька кварталів викинули пістолет. Згодом підозрюваних наздогнали на розі вулиць Белелюбського та Павлова, де заблокували їм проїзд. КОРДівці затримали підозрюваних, які забарикадувалися у машині.

Нападниками виявилися двоє братів віком 47 та 53 роки. Відомо, що з постраждалим у них був майновий конфлікт та ґрунті боргових зобов’язань. Попередня кваліфікація справи – замах на вбивство.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: