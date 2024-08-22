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  • З’ясувалося, що далі робитимуть з будинком у Дніпрі біля вокзалу, який понівечила ракета

З’ясувалося, що далі робитимуть з будинком у Дніпрі біля вокзалу, який понівечила ракета

Сьогодні 21:20
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Будинок, який понівечило ракетою цієї весни, скоро почнуть ремонтувати.

Новости Днепра про З'ясувалося, що далі робитимуть з будинком у Дніпрі біля вокзалу, який понівечила ракета

Мер Дніпра Філатов зустрівся із жителями понівеченого будинку під час відкриття інсталяції !(НЕ)РОЗЧАВЛЕНИЙ! у музеї “Машини часу”. Центральним експонатом там є понівечений автомобіль “Таврія”, що належить одному з мешканців будинку на площі Вокзальній, 1.

Тож інших пожильців також запросили першими побачити його символічне перевтілення.

Хотілося б, користуючись нагодою, звернутися до всіх мешканців цього будинку, щоб вони не соромилися звертатися і до райадміністрації, і до нашого департаменту ЖКГ. І щоб люди, з якими сьогодні зустрічалися, також розповіли про наші подальші плани, — зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

Так, із початку вересня у будинку почнуть капітальний ремонт даху. Також спеціальна комісія обстежить стан сантехнічних комунікацій. Загальний проєкт реконструкції почнуть розробляти після демонтажу аварійної частини будівлі.

Я не очікувала і не знала, що буде мер. Не знала, що буде така можливість — поспілкуватися. Я його замучила сьогодні — багато було питань. Та що робити. Я задоволена. Будемо чекати, що все відновиться, — підсумувала мешканка будинку Тетяна Реукова.

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Новости Днепра про З'ясувалося, що далі робитимуть з будинком у Дніпрі біля вокзалу, який понівечила ракетаУкраїнська

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