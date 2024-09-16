З якими боргами дніпряни увійдуть в опалювальний сезон

Дніпряни завинили за тепло майже півтора мільярда гривень. У підприємстві наголошують на сплаті.

У Дніпрі КП «Теплоенерго» дякує всім абонентам, хто вчасно сплачує за послуги. Кожна гривня – гарантія подальшого забезпечення постачання теплової енергії. Проте на підприємстві закликають боржників розрахуватися і більше боргів не накопичувати.

«У новий опалювальний сезон входимо з боргами – 1 млрд 344 млн грн. Якщо життєві обставини склались так, що є накопичена заборгованість, то підприємство пропонує укласти договір реструктуризації – сплачувати рівними частинами. Це убезпечить споживачів від судового позову та примусового стягнення боргу», – зазначила фахівчиня центру обслуговування абонентів КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради Надія Демська.

Для цього треба звернутися до Центру обслуговування абонентів КП «Теплоенерго» (вул. Королеви Єлизавети II, 15-А).

«Обов’язкова довідка про склад сім’ї (оригінал), копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, технічний паспорт на квартиру і оплата від суми боргу від 10 до 30 %. Торік уклали 187 договорів на 4 мільйони гривень. А цьогоріч люди більш свідомо стали ставитись до укладання реструктуризації. За майже дев’ять місяців 2024 року уклали уже 231 договір на 7 млн 800 тис. грн», – додала Надія Демська.

У КП «Теплоенерго» нагадали містянам, що підприємство на законодавчому рівні має право не подавати теплоносій до окремих будинків, мешканці яких мають велику заборгованість перед комунальним підприємством.

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