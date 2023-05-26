«З ветклініки виносили обгорілих тварин, удар був саме туди»: очевидці про обстріл Дніпра

Удар прийшовся на ветклініку.

26 травня, по Дніпру знову нанесли удар. Близько 10:30 містяни чули вибух. Як повідомили в Офісі генпрокурора, ракета влучила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. За словами дніпрян, які живуть поруч, удар прийшовся саме на приміщення ветклініки. Про це повідомляє “Суспільне”.

Очевидці зазначають, що після удару працівники ветклініки виносили з приміщення обгорілих тварин.

Мешканці прилеглих будинків кажуть, що у них повилітали вікна та віконні рами, а вибух був такої сили, що вони “підскочили” на дивані. Відразу після цього вони побачили стовп диму. Від удару постраждали також припарковані автівки та ліцей поруч.

За останніми даними від ОВА, кількість загиблих зросла до 2 людей. З-під завалів ветклініки дістали людину. Ще один загиблий – 69-річний чоловік. У момент удару він проходив поруч з лікарнею. Усього постраждало 23 людини, яким надають необхідну медичну допомогу. Пожежу на місці прильоту локалізували. Усього вогонь охопив майже тисячу квадратних метрів та дві будівлі.

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