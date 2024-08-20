З вересня в Україні запрацює “Національний кешбек”: як це працюватиме

В Україні таки запрацює "Національний кешбек".

Уряд ухвалив рішення про запуск Національного кешбеку з 2 вересня. Його українці зможуть оформлювати через застосунок Дія. Про це повідомляють пресслужба Мінекономіки та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Відомо, що програма запрацює 2 вересня 2024 року. Вона дозволить отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва. Кошти можна буде витратити на медичні чи комунальні послуги, а також на спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Або ж задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.

Кешбек – це можливість підтримати українців фінансово, особливо напередодні старту опалювального сезону, адже кошти отримані із кешбеку можна буде витрати, зокрема, на оплату комунальних послуг. Держава вже мала досвід подібних програм, наприклад, єПідтримка під час COVID-19. Тоді більше 10 млн українців відкрили картки в банках для отримання коштів від держави. Й витратили понад 3,5 млрд грн на книги, кіно, ліки, квитки на подорожі, абонементи у спортзали, чи квитки у театри, – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Громадяни зможуть підключитися до програми через “Дію”, там в кілька кліків буде доступна інформація про суму нарахованого кешбеку.

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