З російського полону повернулися троє Захисників з Дніпропетровщини

Захисники вже незабаром будуть вдома!

Серед звільнених з полону Героїв — троє з Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Найкраща звістка у цей день! Ще 115 захисників, яких росія тримала в полоні, знову на рідній землі. Наразі відомо, що серед звільнених є хлопців з Дніпропетровщини. Вони з Новомосковського та Нікопольського районів, – йдеться у дописі очільника ОВА.