З російського полону повернулися троє Захисників з Дніпропетровщини

Серед звільнених з полону Героїв — троє з Дніпропетровщини.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Найкраща звістка у цей день! Ще 115 захисників, яких росія тримала в полоні, знову на рідній землі. Наразі відомо, що серед звільнених є хлопців з Дніпропетровщини. Вони з Новомосковського та Нікопольського районів, – йдеться у дописі очільника ОВА.
Також Сергій Лисак подякував міжнародним партнерам та президенту.
Нагадаємо, сьогодні в результаті обміну додому повернулися 115 Захисників України.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Сьогодні, 24 серпня, на Слобожанському проспекті сталася ДТП.
У Дніпрі вчора на вулиці вигулювали теля.
У Дніпрі вчора надійшло два повідомлення про мінування об'єктів.
Сьогодні у Дніпрі за багатьма адресами не буде води.