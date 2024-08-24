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З російського полону повернулися троє Захисників з Дніпропетровщини

Сьогодні 16:59
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Захисники вже незабаром будуть вдома!

Новости Днепра про З російського полону повернулися троє Захисників з Дніпропетровщини

Серед звільнених з полону Героїв — троє з Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Найкраща звістка у цей день! Ще 115 захисників, яких росія тримала в полоні, знову на рідній землі. Наразі відомо, що серед звільнених є  хлопців з Дніпропетровщини. Вони з Новомосковського та Нікопольського районів, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Також Сергій Лисак подякував міжнародним партнерам та президенту. 

Нагадаємо, сьогодні в результаті обміну додому повернулися 115 Захисників України.

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