З полону повернувся житель Марганця, який півтора року вважався зниклим безвісти

У Марганець на Дніпропетровщині повернувся військовий, який понад рік вважався безвісти зниклим.

Виявилося, що під час найбільшого обміну полоненими, додому повернувся мешканець Марганця Володимир Земляченко.

Гарну звістку повідомили у міськраді Марганця.

56-річний Володимир півтора року вважався зниклим безвісти. Рідні втратили з ним зв’язок ще 9 червня 2022 року. Останні відомості про місцеперебування Володимира Земляченко долетіли до його рідних з Харківської області. Потім була довга тиша і ніякої звістки. Далі близькі отримали інформацію, що Володимир знаходився у російському полоні.

І ось 3 січня Володимир повернувся до України разом з понад 200 українськими військовими.

Перші слова, які вимовив Герой після повернення в Україну: «Я живий, я – вдома!».

“Щиро раді поверненню нашого земляка. Усією громадою чекаємо на повернення наших хлопців та дівчат. Повертайтеся живими наші славні бійці! Нехай кожна родина дочекається своїх Захисників та Захисниць”, — повідомили у міськраді Марганця.

Нагадаємо, раніше до Криворіжжя повернулися двоє військових, які тривалий час були в полоні.

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