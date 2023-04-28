З-під завалів витягли фрагмент тіла: в Умані зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару

За останніми даними ДСНС, в Умані збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці. З-під завалів дістали тіла 16 людей, з них 3 дитини. У лікарнях 9 людей, усього постраждало 18 осіб.
З-під завалів дістали фрагмент тіла людини, уточнили в ДСНС.
За попередніми підрахунками, розбір завалів триватиме більше доби. Кількість загиблих може зрости.
Раніше ми повідомляли, що під час ракетного удару по багатоповерхівці в Умані загинуло двоє 10-річних дітей.
Нагадаємо, близько 4 години ранку Україну атакували ракетами. Пізніше стало відомо про влучання боєприпасу в багатоповерхівку в Умані, а міський голова Дніпра повідомив про двох загиблих внаслідок обстрілу.
За уточненими даними від рятувальників, у Дніпрі атакували ангар з будматеріалами та підприємство, яке займається продажем сільхозтехніки.
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