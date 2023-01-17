З-під завалів будинку в Дніпрі дістали тіло ще однієї дитини

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенко, о 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини.
Усього суботній ракетний удар забрав життя 41 особи (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).
Наразі, рятувальники розібрали 90% усіх завалів.
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