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З-під завалів будинку в Дніпрі дістали тіло ще однієї дитини

Сьогодні 10:25
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На жаль, стало відомо про загибель ще однієї дитини під завалами будинку на Перемозі.

Новости Днепра про З-під завалів будинку в Дніпрі дістали тіло ще однієї дитини

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенко, о 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини. 

Усього суботній ракетний удар забрав життя 41 особи (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).

Наразі, рятувальники розібрали 90% усіх завалів. 

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Новости Днепра про З-під завалів будинку в Дніпрі дістали тіло ще однієї дитиниУкраїнська

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