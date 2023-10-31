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  • З пічкою та трубою: по Дніпру катається старенький мікроавтобус, де торгують шаурмою

З пічкою та трубою: по Дніпру катається старенький мікроавтобус, де торгують шаурмою

Сьогодні 15:03
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По Дніпру катається мікроавтобус з шаурмою.

Новости Днепра про З пічкою та трубою: по Дніпру катається старенький мікроавтобус, де торгують шаурмою

Ні, не фургончика чи вантажівки, а саме старенького мікроавтобуса, який переобладнали точку з вуличною їжею. З того, що можна побачити зовні, це меню написане на вікнах автівки та дві димові труби на задньому кузові. 

Судячи з меню, перекусна продає шаурму на дровах (напевне тому і потрібні труби), хот-доги та бургери. Ба більше, частина вторгованого, за словами власників, йде на ЗСУ.

Як розповіла пані Любов, яка помітила дивну автівку на 12 кварталі, власник “ресторанчику” припаркувався поблизу зеленої зони. Господар точки з продажу шаурми стверджував, що у нього є дозвіл на підприємницьку діяльність, а ось чи можна торгувати саме на цьому місці, він не знає, бо шукає з ким це можна вирішити.

Вот таке страховисько, (це про мікроавтобус з трубами та пічкою) з’явилось сьогодні на нашої Зеленої Зоні неподалік від АТБ та піцерії.
Пам’ятаєте скільки кіосків з шаурмою горіли? А тут ще автобус з пальним. Все зусилля з збереження Зеленої Зони пропадуть якщо станеться лихо, – зазначає пані Любов. 

Водночас у коментарях містяни кажуть, що шаурма смачна, а власники “хороші хлопці”. Також містяни зазначили, що мікроавтобус вже бачили в іншому районі міста. 

Пізніше з’явилася реакція чоловіка, який називає себе власником точки з шаурмою. 

Любі друзі, нікого не хотіли ні образити, ні налякати. Це моя закусочна на колесах, шукаємо місце де можна було би стати та працювати. Ми не перший рік робимо шаурму на дровах, та були б дуже вдячні якщо хтось підкаже де можливо розташуватися, кожні 10 грн з придбаної вами шаурми ми направляємо на допомогу нашим захисникам. Дякую всім за розуміння, та запрошуємо вас скуштувати наші смаколики. Всім миру та добра, – зазначає пан Олександр.

Новости Днепра про З пічкою та трубою: по Дніпру катається старенький мікроавтобус, де торгують шаурмою

Новости Днепра про З пічкою та трубою: по Дніпру катається старенький мікроавтобус, де торгують шаурмою

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мешканці Дніпра розкритикували техно-кіоск. 

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Новости Днепра про З пічкою та трубою: по Дніпру катається старенький мікроавтобус, де торгують шаурмоюУкраїнська Новости Днепра про З пічкою та трубою: по Дніпру катається старенький мікроавтобус, де торгують шаурмоюРусский

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