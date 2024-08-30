З неба сипався попіл, а різних куточків міста видно дим: передмістя Дніпра охопило вогнем (ВІДЕО)

Ввечері п’ятниці, 30 серпня, мешканці жилмасиву Лівобережний-3 помітили дивний попіл, який сипався з неба. Шматки згорілих решток невідомо чого літали над вулицями міста.
Виверження вулкана? З неба сиплеться попіл, – писали місцеві в Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.
На відео, яке поширили в мережі видно, що з неба дійсно сиплються шматки обгорілого очерету чи листя.
Скоріш за все причиною появи попелу є масштабні природні пожежі, які охопили передмістя Дніпра. Стовпи диму добре видно з різних частин міста. Повідомляється, що горять поля біля Олександрівки.
Офіційних подробиць поки що немає.
Автори відео зазначають, що так нині виглядає траса Дніпро – Харків. Полум’я охопило поля навколо дороги.
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