З неба сипався попіл, а різних куточків міста видно дим: передмістя Дніпра охопило вогнем (ВІДЕО)

Лівий берег Дніпра накрило дивним попелом, а за містом видно вогонь.

Ввечері п’ятниці, 30 серпня, мешканці жилмасиву Лівобережний-3 помітили дивний попіл, який сипався з неба. Шматки згорілих решток невідомо чого літали над вулицями міста.

Виверження вулкана? З неба сиплеться попіл, – писали місцеві в Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.

На відео, яке поширили в мережі видно, що з неба дійсно сиплються шматки обгорілого очерету чи листя.

Скоріш за все причиною появи попелу є масштабні природні пожежі, які охопили передмістя Дніпра. Стовпи диму добре видно з різних частин міста. Повідомляється, що горять поля біля Олександрівки.

Офіційних подробиць поки що немає.

Автори відео зазначають, що так нині виглядає траса Дніпро – Харків. Полум’я охопило поля навколо дороги.

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