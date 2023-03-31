Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

З квітня дніпряни можуть купувати 60% ліків за е-рецептом

Сьогодні 06:45
просмотров

В Україні з 1 квітня ліки в аптеці можна отримати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом.

Новости Днепра про З квітня дніпряни можуть купувати 60% ліків за е-рецептом

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“З квітня рецептурні препарати в аптеці можна отримати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом. Рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решта ліків, які не вимагають обов’язкового призначення лікарем, ви зможете по – як і раніше придбати в аптеці без спеціального рецепту”, – йдеться у повідомленні.

Ліки за рецептом

Тільки за рецептом в Україні відпускаються такі види ліків, як:

  • антибіотики;
  • протисудомні засоби;
  • гормональні препарати (у тому числі протизаплідні);
  • препарати на лікування артеріального тиску, серцевих захворювань;
  • деякі антигельмінтні препарати;
  • деякі антигістамінні засоби;
  • препарати для розрідження крові;
  • антидепресанти, нейролептики та релаксанти;
  • стероїдні лікарські засоби;
  • деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Як дізнатися чи потрібен рецепт

Для цього достатньо перевірити інструкцію лікарського засобу. Знайти інструкцію потрібного препарату можна, скориставшись сервісами онлайн-аптек або сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Для цього необхідно:

  1. У пошуковому рядку ввести назву ліки або назву діючої речовини.
  2. Відкрити реєстраційне посвідчення відповідних ліків (крайня ліва колонка в таблиці).
  3. У профілі ліків знайти рядок “Умови відпустки”.
  4. Якщо в інструкції зазначено “За рецептом”, для відпустки аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Читайте також: 

Новости Днепра про З квітня дніпряни можуть купувати 60% ліків за е-рецептомУкраїнська Новости Днепра про З квітня дніпряни можуть купувати 60% ліків за е-рецептомРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вілкул про витікання сірчаної кислоти у Жовтих Водах: правда чи фейк
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Вілкул про витікання сірчаної кислоти у Жовтих Водах: правда чи фейк

    Витікання сірчаної кислоти на підприємстві у Жовтих Водах - це…

    Ворог вдарив з артилерії по Нікопольському району
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Ворог вдарив з артилерії по Нікопольському району

    Надвечір окупанти вгатили з артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

    ЗСУ відбили майже 50 атак та знищили два склади боєприпасів росіян, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    ЗСУ відбили майже 50 атак та знищили два склади боєприпасів росіян, – Генштаб

    Українські військові відбили 47 атак російських окупантів на Донбасі, а…

    Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили дилерів
    Новини Дніпра
    Вчора 19:45
    Наркотики та зброя: у Кривому Розі накрили дилерів

    П'ятеро мешканців Кривого Рогу налагодили схему збуту наркотиків на території…

    Наверх