З інтернетом та питною водою: у Дніпрі облаштували ще одне сховище

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У Дніпрі закінчили ремонт сховища за адресою: вул. Одеська, 7-А. Приміщення споруди цивільного захисту перебуває на балансі КП «Дніпровський електротранспорт». Силами підприємства провели оновлення всередині. Сховище має відповідні акти готовності від ДСНС.

За словами начальника виробничо-технічного відділу депо № 1 КП «Дніпровський електротранспорт», який відповідає за згадане сховище, Ігоря Анікєєва, споруда цивільного захисту побудована у 1976 році. З повномасштабним вторгненням вона постійно відкрита. Паралельно виконували ремонтні роботи.

«Це сховище другого класу захисту. Тут цілком замінили систему вентиляції. Встановили нові фільтри, мотори. У разі різних позаштатних ситуацій двері герметично зачиняються, а також закривається система вентиляції притоку повітря ззовні. Аби була циркуляція повітря усередині, вмикатимемо вентилятори. Повітря циркулюватиме через систему фільтрів. Також провели вайфай. Є запаси питної й технічної води. Сходи обладнані пандусом для маломобільних. Є кнопка виклику чергового, який допоможе спуститися. У приміщенні сховища є достатньо місць для сидіння, ліжка, розетки, обігрівачі, санвузли. Є кімната матері та дитини. Для резервного живлення є акумулятори та генератор. Загальна площа сховища – майже 300 квадратних метрів і розраховане воно на 170 осіб. Працює цілодобово», — розповів Ігор Анікєєв.

Місцевий мешканець Річард Сулаєв часто приходить до згаданого сховища, коли лунає сигнал «Повітряна тривога».

«Це сховище працює вже давно. Буває й таке, що приходжу сюди й по декілька разів на день, коли лунають повітряні тривоги і є ракетна небезпека. Відчуваю себе тут у цілковитій безпеці. Зараз тут зробили ремонт і перебувати стало ще комфортніше. Тепло, затишно. Є інтернет. У нормальних умовах можна перечекати повітряну тривогу. Дуже добре, що у місті приділяють увагу облаштуванню сховищ, укриттів. Це безпека містян», — підкреслив пан Річард.

До департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міста належать 30 сховищ, частина з них це мобільні біля зупинок громадського транспорту. Решта – або на станціях метрополітену, або окремо побудовані ще раніше. Каже заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Іван Васючков.

«Саме це сховище на вул. Одеській, 7-А побудоване ще за радянських часів. Раніше у ньому не було потреби. А з повномасштабним вторгненням рф вона з’явилася. Привели сховище до ладу. Зробили ремонт, нову проводку, систему вентиляції тощо. Ще два подібних сховища теж ремонтуємо. Але вони відкриті для містян», — додав Іван Васючков.

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