З Дніпропетровщини видворять нелегала з Туркменістану

За даними Міграційної служби, іноземець ховався від правоохоронців, порушивши правила перебування в країні. Однак його викрили під час рейду, проведеного міграційниками та поліцією.
Наразі громадянин Туркменістану перебуває під вартою. Проводиться перевірка документів, а також встановлюються обставини його незаконного перебування в Україні. За результатами перевірки буде ухвалено рішення про його подальшу долю.
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