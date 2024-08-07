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З Дніпропетровщини видворять нелегала з Туркменістану

Сьогодні 20:52
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Працівники Міграційної служби затримали громадянина Туркменістану.

Новости Днепра про З Дніпропетровщини видворять нелегала з Туркменістану

На Дніпропетровщині співробітники Міграційної служби України виявили черговий випадок порушення законодавства. У ході оперативно-розшукових заходів, проведених на території регіону, було затримано громадянина Туркменістану, який незаконно перебував на території України.
 

За даними Міграційної служби, іноземець ховався від правоохоронців, порушивши правила перебування в країні. Однак його викрили під час рейду, проведеного міграційниками та поліцією.

Наразі громадянин Туркменістану перебуває під вартою. Проводиться перевірка документів, а також встановлюються обставини його незаконного перебування в Україні. За результатами перевірки буде ухвалено рішення про його подальшу долю.

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