З Дніпропетровщини видворять нелегала з Туркменістану

Працівники Міграційної служби затримали громадянина Туркменістану.

На Дніпропетровщині співробітники Міграційної служби України виявили черговий випадок порушення законодавства. У ході оперативно-розшукових заходів, проведених на території регіону, було затримано громадянина Туркменістану, який незаконно перебував на території України.

За даними Міграційної служби, іноземець ховався від правоохоронців, порушивши правила перебування в країні. Однак його викрили під час рейду, проведеного міграційниками та поліцією.

Наразі громадянин Туркменістану перебуває під вартою. Проводиться перевірка документів, а також встановлюються обставини його незаконного перебування в Україні. За результатами перевірки буде ухвалено рішення про його подальшу долю.