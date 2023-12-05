З Дніпропетровщини до Карпат з 17 грудня курсуватиме прямий потяг: які ціни

З Кривого Рогу можна доїхати до Карпат.

Укрзалізниця нагадала, що з 17 грудня з Кривого Рогу до Карпат можна буде доїхати майже без пересадок. Уже можна купити квитки на потяг №194/193 Кривий Ріг – Ясіня, який сполучає Криворіжжя зі станціями Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Ясіня.

З Кривого Рогу потяг №194/193 відправлятиметься з 17 грудня через день об 11:02, прибуватиме до Ясіні о 10:06. У зворотному напрямку, з Ясіні, поїзд відправлятиметься з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг о 10:34.

Вартість квитків: плацкарт — 469,20 грн, купе — майже 855 грн, люкс — 1401,12 грн.

Нагадаємо, раніше УЗ анонсувала запуск ще кількох потягів з Дніпра у різних напрямках. Зокрема, з 9 грудня поїде прямий потяг до польського Хелма, з якого можна дістатися до Варшави на 4 години швидше, ніж до цього через Перемишль.

У 2024 році Дніпро також сполучать з Одесою, виділивши для цього кілька нових рейсів. Також скоро можуть запустити Dnipro City Express із модернізованими електричками, але деталей щодо цього наразі не багато.

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