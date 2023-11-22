З Дніпра запустять ще кілька прямих потягів до Одеси та Чернівців

В Укрзалізниці анонсували ще кілька нових рейсів із Дніпра.
№51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.
№216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.
№745/746 Київ — Львів гарантуватиме довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.
Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.
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Також зміниться графік таких потягів:
Нагадаємо, раніше в УЗ анонсували запуск рейсів з Дніпра до Варшави і з Кривого Рогу до Карпат.
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