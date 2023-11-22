З Дніпра запустять ще кілька прямих потягів до Одеси та Чернівців

З Дніпра у 2024 році запустять ще кілька потягів.

В Укрзалізниці анонсували ще кілька нових рейсів із Дніпра.

№51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.

№216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.

№745/746 Київ — Львів гарантуватиме довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.

Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

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Також зміниться графік таких потягів:

Поїзд №25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02.

Маршрут поїзда №357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

Поїзд 95/96 Київ (20:31) – Рахів (10:56) стає фірмовим для родинних поїздок у гори з максимальним комфортом.

Поїзди №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367, стають щоденними.

Нагадаємо, раніше в УЗ анонсували запуск рейсів з Дніпра до Варшави і з Кривого Рогу до Карпат.

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