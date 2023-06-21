З дна Каховського водосховища з’явився легендарний острів, де у 17 столітті стояли турецькі фортеці

Острів Тавань знову винирнув на поверхню.

Каховське водосховище потроху перетворюється на пустелю. З дна виринають старі острови та історичні місцини, які більше півстоліття тому затопило водою.

З дна водосховища показався острів Тавань, де в 17 столітті стояли турецькі фортеці. Детальніше про острів розповів Віталій Трубніков, який помітив на супутникових знімках історичну Таванську переправу.

Про острів відомо мало, але колись тут проходила одна з найважливіших переправ через Дніпро – Таванська. Перші згадки про неї датуються часами Золотої Орди. Розташовується острів між сучасними містами Бериславом і Каховкою.

Ось тут знаходилася Таванська переправа, яку захищали турки від козаків.

Усе почалося в 15 столітті, коли Великий князь литовський Вітовт заснував на місці сучасного Берислава власну фортецю і митницю, яку на його честь називали “Вітовтовою митницею”. Пізніше ці території відійшли Кримському ханству, яке було васалом Османської імперії.

Для захисту переправи, за яку постійно билися турки, козаки та нехристиянські жителі степу, османи збудували чотири фортеці. Мустридкермен і Мубараккермен, що були розташовані на острові, та Кизикермен і Асланкермен – райони сучасних Берислава та Каховки.

Таванську переправу вважали найкращою з поміж інших п’яти, які були на Дніпрі. Її використовували аж до 1950 року, коли остаточно затопили під час будівництва ГЕС.

Острів Тавань протягом кількох століть був невід’ємною частиною Півдня. Проте це легендарне місце поховали під водою радянські чиновники.

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