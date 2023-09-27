Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З 1 жовтня мешканці Дніпра не зможуть розраховуватися деякими купюрами

З 1 жовтня мешканці Дніпра не зможуть розраховуватися деякими купюрами

Сьогодні 14:24
просмотров

Ще є кілька днів, щоб їх обміняти!

Новости Днепра про З 1 жовтня мешканці Дніпра не зможуть розраховуватися деякими купюрами

З 1 жовтня мешканці Дніпра не зможуть розраховуватися банкнотами номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Їх ще можна встигнути обміняти до 30 вересня включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

Про це попереджає Нацбанк.

Рішення про їхнє вилучення з готівкового обігу – частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими і простішими, – стверджують в НБУ.

Де можна обміняти старі купюри?

В Національному банку України:

  • у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

В уповноважених банках:

  • АТ “Ощадбанк”,
  • АТ КБ “ПриватБанк”,
  • АТ “Райффайзен Банк”,
  • АТ “ПУМБ”.

Актуальну інформацію, в яких відділеннях і філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Зазначається, що обміняти такі банкноти на ті, що перебувають в обігу, громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Поспішіть!

Новости Днепра про З 1 жовтня мешканці Дніпра не зможуть розраховуватися деякими купюрами

Читайте також:

Новости Днепра про З 1 жовтня мешканці Дніпра не зможуть розраховуватися деякими купюрамиУкраїнська

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі сьогодні багато мешканців залишилися без води: чому та коли її повернуть
Новини Дніпра
Сьогодні 13:45
У Дніпрі сьогодні багато мешканців залишилися без води: чому та коли її повернуть

Зробіть вдома запаси води про всяк випадок!

Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:42
Як у Дніпрі виглядає квартал старовинних прибуткових будинків: тут досі живуть люди (ФОТО)

Сучасна вулиця Виконкомівська у Дніпрі була ще на генеральному плані…

У Дніпрі на лівому березі перекрили рух транспорту на одній із вулиць: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 12:35
У Дніпрі на лівому березі перекрили рух транспорту на одній із вулиць: що сталося

Важлива інформація!

Платіжки за доставку газу в Дніпрі: що впливає на вартість та як не переплатити
Новини Дніпра
Сьогодні 12:35
Платіжки за доставку газу в Дніпрі: що впливає на вартість та як не переплатити

Через три дні завершиться газовий рік, тож до мешканців Дніпра…

Наверх