З 1 жовтня мешканці Дніпра не зможуть розраховуватися деякими купюрами

Ще є кілька днів, щоб їх обміняти!

З 1 жовтня мешканці Дніпра не зможуть розраховуватися банкнотами номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Їх ще можна встигнути обміняти до 30 вересня включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

Про це попереджає Нацбанк.

Рішення про їхнє вилучення з готівкового обігу – частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні. Це підвищить захист і якість грошей та зробить готівкові розрахунки комфортнішими і простішими, – стверджують в НБУ.

Де можна обміняти старі купюри?

В Національному банку України:

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

В уповноважених банках:

АТ “Ощадбанк”,

АТ КБ “ПриватБанк”,

АТ “Райффайзен Банк”,

АТ “ПУМБ”.

Актуальну інформацію, в яких відділеннях і філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Зазначається, що обміняти такі банкноти на ті, що перебувають в обігу, громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Поспішіть!

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