Юний каратист з Дніпропетровщини – срібний призер чемпіонату Європи

Вітаємо з чудовим результатом!

В Іспанії 13 травня відбувся Відкритий чемпіонат Європи з кіокушинкайкан карате ІКО Мацушима. В ньому взяв участь вихованець секції карате зі Слобожанської громади семпай Назар Головін. Про це повідомляється на сайті громади.

Назар вийшов у фінал, отримавши дві перемоги над складними суперниками. Проте через прикру травму не зміг продовжити фінальний поєдинок з суперником, якого переміг на Чемпіонаті України. Результат – друге місце на Чемпіонаті Європи в абсолютній категорії серед хлопців 14-15 років.

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