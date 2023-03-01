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Юний хакер: дніпрянин зламав мільйон акаунтів українців та продавав паролі від них

Сьогодні 22:00
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Юний житель Дніпра за допомогою спеціальної програми зламував акаунти веб-ресурсів та торгував паролями від них на хакерських форумах.

Новости Днепра про Юний хакер: дніпрянин зламав мільйон акаунтів українців та продавав паролі від них

Про це повідомляє Кіберполіція України.

19-річний хлопець створив шкідливе програмне забезпечення, принцип дії якого полягав у виборі облікових даних методом brute force. Спеціалізувався чоловік на отриманні доступу до облікових записів сервісів електронної пошти, торгових, рекламних, медійних ресурсів.

Під час обшуку у будинку правопорушника кіберполіцейські виявили скомпрометовану конфіденційну інформацію понад мільйон облікових записів громадян України.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження чи збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Кіберполіція рекомендує громадянам використати складні паролі. Якщо на сервісах є функція двофакторної аутентифікації – налаштуйте її для додаткового захисту облікових записів.

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Новости Днепра про Юний хакер: дніпрянин зламав мільйон акаунтів українців та продавав паролі від нихУкраїнська Новости Днепра про Юний хакер: дніпрянин зламав мільйон акаунтів українців та продавав паролі від нихРусский

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