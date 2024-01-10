Юних мешканок Дніпра запрошують на безкоштовні тренування з футболу: деталі

Якщо ваша донька цікавиться футболом, то є хороша новина!

СК “Дніпро-1” оголосив набір дівчат 2011-2014 р. н. на безкоштовні тренування з футболу.

Про це повідомив у ФБ тренер Руслан Кудзієв.

Зазначається, що юні мешканки Дніпра зможуть освоїти основи техніки та тактики, навчаться працювати в команді, покращать свою фізичну форму. Крім того, їх чекає участь у Чемпіонатах України.

Приймаємо дівчат з будь-яким рівнем навичок, – йдеться у повідомленні.

Якщо у вас виникли питання чи ви хочете записати свою доньку, можете телефонувати за цими номерами:

097-001-00-76, Руслан Кудзієв;

097-899-59-12, Вікторія Бєлік.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди віддати дитину на бадмінтон у Дніпрі: адреси.

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