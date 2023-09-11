Юна спортсменка із Дніпра побила рекорд 43-річної давнини

Щоправда, це рекорд місцевої школи олімпійського резерву, але ще все попереду.
Як повідомили представники спортивної школи олімпійського резерву №3, на командному чемпіонаті Дніпровської області 12-річна дніпрянка Єлизавета Варавкіна встановила новий рекорд на дистанції 400 метрів.
Єлизавета перемогла з результатом 1:02.6. Як зазначили в спортивній школи, це кращий результат школи олімпійського резерву серед дівчат 12 років, який був недосяжним для учасників забігу цілих 43 років!
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