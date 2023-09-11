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Юна спортсменка із Дніпра побила рекорд 43-річної давнини

Сьогодні 11:32
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Юна спортсменка із Дніпра встановила рекорд.

Щоправда, це рекорд місцевої школи олімпійського резерву, але ще все попереду.

Як повідомили представники спортивної школи олімпійського резерву №3, на командному чемпіонаті Дніпровської області 12-річна дніпрянка Єлизавета Варавкіна встановила новий рекорд на дистанції 400 метрів.

Єлизавета перемогла з результатом 1:02.6. Як зазначили в спортивній школи, це кращий результат школи олімпійського резерву серед дівчат 12 років, який був недосяжним для учасників забігу цілих 43 років!

Новости Днепра про Юна спортсменка із Дніпра побила рекорд 43-річної давнини

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