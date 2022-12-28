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Їхала на велосипеді, коли перед нею упав снаряд: у Дніпрі врятували 51-річну жінку з Мар’їнки

Сьогодні 12:15
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У Дніпрі врятували тяжко поранену мешканку фронтової Мар'їнки.

Новости Днепра про Їхала на велосипеді, коли перед нею упав снаряд: у Дніпрі врятували 51-річну жінку з Мар'їнки

На жаль, жертв війни серед цивільних іноді більше, аніж серед військових. Чергову історію порятунку розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, 51-річна мешканка Мар’їнки отримала серйозне поранення, коли їхала на велосипеді у справах. Жінка живе близько до лінії фронту, тому доводиться все робити під звуки артилерії та мінометів. З рідних поруч тільки брат, а дорослі доньки виїхали за кордон.

Ольга працювала в селі біля Мар’їнки та вирощувала хліб. Два тижні тому жінка їхала на велосипеді, коли перед нею розірвався снаряд. За півтори години її відвезли до дніпровської лікарні.

Ольга отримала серйозні поранення. Дніпровські лікарі всю ніч рятували життя пацієнтки, перелили декілька літрів крові та зашили страшні рани. На щастя, все закінчилося добре.

Цілу ніч наші лікарі рятували жінку. На щастя, їм все вдалося. Ольга почала їсти, цілувала руки лікарям, які врятували її. Життя повертається. Ольга починає вставати та мріє знову їздити на своєму велосипеді, – розповів Сергій Риженко.

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Новости Днепра про Їхала на велосипеді, коли перед нею упав снаряд: у Дніпрі врятували 51-річну жінку з Мар'їнкиУкраїнська Новости Днепра про Їхала на велосипеді, коли перед нею упав снаряд: у Дніпрі врятували 51-річну жінку з Мар'їнкиРусский

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