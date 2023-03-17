Їхала до Дніпра: в області розшукують жінку, яка зникла тиждень тому

У Дніпрі та області шукають зниклу жінку, зв'язок з якою пропав тиждень тому.

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

За словами рідних, 61-річна Тетяна Народовська зникла 9 березня. Вона прямувала до Дніпра і з того часу її місцезнаходження невідомо.

Може бути в Марганці чи Дніпрі.

Мешкає в селі Зоря, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської області.

Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, коротке світле волосся.

Імовірно була одягнена: темно-синя куртка, сині джинси, чорні черевики.

Якщо вам відомо про місцезнаходження жінки, то повідомте за телефонами нижче.

Читайте також:

Українська