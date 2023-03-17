Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.
За словами рідних, 61-річна Тетяна Народовська зникла 9 березня. Вона прямувала до Дніпра і з того часу її місцезнаходження невідомо.
Може бути в Марганці чи Дніпрі.
Мешкає в селі Зоря, Дніпровського р-ну, Дніпропетровської області.
Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, коротке світле волосся.
Імовірно була одягнена: темно-синя куртка, сині джинси, чорні черевики.
Якщо вам відомо про місцезнаходження жінки, то повідомте за телефонами нижче.
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