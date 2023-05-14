Євробачення 2023: яке місце посіли представники від України

Євробачення-2023 - всьо.

Учора відбувся фінал Євробачення-2023, яке проводили у Великобританії, але від імені України. За результатами глядацького голосування та оцінкою журі, український гурт TVORCHI з піснею Heart of steel посів шосте місце. Сумарно вони отримали 243 бали: журі оцінили виступ хлопців на 54 бали, а глядачі дали нам 189.

Переможницею Євробачення вже вдруге стала шведська співачка Loreen. Вона отримала найвищий бал – 583. Що цікаво, вона стала першою жінкою в історії конкурсу, яка два рази посіла перше місце на цьому конкурсі. У 2012 році вона отримала перемогу з піснею Euphoria.

На другому місці на Євробаченні-2023 опинилася Фінляндія, на третьому – Ізраїль.

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